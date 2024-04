Torpa IF möter Burseryd på bortaplan

I kväll spelar Torpa IF bortamatch i division 5 Småland sydvästra herr i fotboll mot Burseryd. Burseryd har bara ett poäng efter två spelade matcher. Torpa IF har sex poäng. Torpa IF vann senast mot Reftele med 4-2, medan Burseryd spelade lika, 3-3, mot Kärda i senaste matchen.