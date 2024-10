Torpa IF tar emot Tvärskog

I dag spelar Torpa IF hemmamatch i Kval Div 4 Småland grupp 3 herr i fotboll mot Tvärskog. Säsongen har börjat trögt för båda lagen. Torpa IF har bara ett poäng medan Tvärskog har två poäng efter två matcher. Det blev oavgjort för båda lagen i den förra omgången där slutresultatet i matchen mellan Torpa IF och Hovmantorp blev 2-2 och Tvärskogs match mot Vederslöv Dänningelanda slutade 1-1.