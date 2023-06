Tränaren bytte in sig själv när Älmeboda/Linneryd föll stort på Öland: ”Klasskillnad”

Älmeboda/Linneryd åkte under fredagskvällen till Öland för att möta Färjestadens GOIF i division 3 sydöstra Götaland. I paus låg Ä/L under med 3-0 och då fick tränaren Elmin Nurkic byta in sig själv på grund av en skada i backlinjen. Ä/L föll till slut med 5-2.