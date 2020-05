TV-bolagen håller inne pengar till Serie A

Foto: Massimo Paolone/AP/TT

Ingen fotboll, inga tv-sändningar, inga pengar.

Logiken är enkel, men konsekvenserna enorma för de italienska Serie A-klubbarna.

Runt 2,3 miljarder kronor är i potten i väntan på beskedet om ligan återupptas eller inte.

Tre olika källor uppger för nyhetsbyrån Reuters att bolagen som har sändningsrättigheterna till Serie A inte – som tidigare avtalat – betalade ut den tredje och sista avbetalningen till klubbarna i förra veckan.

Sky, DAZN och IMG ska ha hållit inne runt 220 miljoner euro, cirka 2,35 miljarder kronor enligt aktuell växelkurs.

Det treåriga tv-avtalet löper ut efter den här säsongen och är årligen värt närmare 14 miljarder kronor.

Coronapandemin satte tills vidare stopp för Serie A-fotbollen den 9 mars och de olika parterna har inte kunna komma till ett beslut om och i så fall när ligan återupptas. Det italienska fotbollsförbundet vill spela klar säsongen utan publik under sommaren, men den italienska regeringen har inte gett sitt tillstånd. Än så länge får klubbarna nöja sig med att träna under strikta former.

Enligt källor ska tv-bolagen ha presenterat förslag på reducerad ersättning till klubbarna, men mötts av kalla handen.

På onsdag samlas representanter för Serie A-klubbarna på nytt för att diskutera aktuella frågor.