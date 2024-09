Samtidigt som damlag i traditionella herrföreningar som Hammarby IF (2.785 i hemmasnitt), IFK Norrköping (1.502), BK Häcken (1.345), Djurgårdens IF (903), Malmö FF (737 i Elitettan) och Helsingborgs IF (601, i division 1...) lockar publik och bjuder på festligare inramning.