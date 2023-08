Uppgifter: USA:s förbundskapten avgår

USA:s förbundskapten Vlatko Andonovski under åttondelsfinalen mot Sverige. Arkivbild.

USA:s förbundskapten Vlatko Andonovski under åttondelsfinalen mot Sverige. Arkivbild. Foto: Scott Barbour/AP/TT

USA:s förbundskapten Vlatko Andonovski har sagt upp sig, uppger flera källor för The New York Times. Samma källor säger att USA:s fotbollsförbund väntas offentliggöra uppgifterna under torsdagen.