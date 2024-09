Växjö DFF-målvakten om EM-spel 2025: ”Det vore en dröm”

Växjö DFFs målvakt Maja Bay Østergaard i aktion under senaste matchen, 1–1-mötet med Djurgården på Stockholms Stadion.

Växjö DFFs målvakt Maja Bay Østergaard i aktion under senaste matchen, 1–1-mötet med Djurgården på Stockholms Stadion. Foto: MICHAEL CAMPANELLA

24-åringen har fortfarande inte kommit tillbaka och under tiden har alltså Bay Østergaard tagit hennes plats. Efter tre träningslandskamper kom första ”elddopet” i april månads EM-kval borta mot Tjeckien.

Maja Bay Østergaard lägger beslag på bollen under EM-kvalmatchen borta mot Belgien i juli.

Maja Bay Østergaard lägger beslag på bollen under EM-kvalmatchen borta mot Belgien i juli. Foto: Omar Havana

Under EM-kvalet blev det hel del reaktioner i Danmark på att Maja inledde sin målvaktskarriär så sent – i 18-årsåldern. Innan dess var hon utespelare.

Växjö DFF har visserligen släppt in 28 mål på 16 matcher hittills under säsongen – men sju av dessa kom mot suveränerna Rosengård och sedan dess är lagets defensiva målsnitt 1,4 insläppt mål per match.