Dan Magnusson: Växjö DFF:s bokslut – både brakförlust och positiv trend

Växjö DFF:s och Hammarbys spelare på väg in på Visma Arena inför en match i höstas.

Växjö DFF:s och Hammarbys spelare på väg in på Visma Arena inför en match i höstas. Foto: SUVAD MRKONJIC

Siffror som skulle resulterat i kris-rubriker för vilken förening som helst. Men inte för Växjö DFF eftersom nyss nämnde Santhe Dahl täcker upp förlusten och ser till att det egna kapitalet efter 2023 landar på plus 77 500 kronor.

Två andra faktorer som stärkte intäktssidan under 2023 var försäljningen av anfallaren Evelyn Ijeh till mexikanska Tigres samt det faktum att de allsvenska föreningarna får 1,8 miljoner kronor vardera i centrala medel från EFD. Pengar som Växjö alltså inte tilldelades när man spelade i Elitettan 2022.

Jag ansåg i en krönika den 11 januari att Växjö DFF:s verksamhet borde integreras i Östers IF. Sedan dess har jag förstått att frågan diskuterats bakom kulisserna. Det bevisar att båda parter har intresse av att analysera saken noggrant.

Det började i Europa och har fortsatt i Sverige. Av de större föreningarna i Sverige är numera Malmö FF, AIK, Häcken, Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg, Elfsborg, IFK Norrköping, Helsingborgs IF, BP, IFK Värnamo, Halmstads BK, Trelleborgs FF, Gefle IF, Örgryte IS, Brage och Degerfors alla ”dubbelklubbar”.