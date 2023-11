Vetlanda illa ute mot Hammarby – Nordström matchhjälpe på övertid

Vetlanda låg under sent in i andra halvlek i bortamatchen i Elitserien herr i bandy mot Hammarby. Men laget vände underläget, och vann, med 7-2 (3-0) i fredagens match på Gubbängens Skridsko- och Bandyhall.