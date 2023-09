VTIF/Grimslöv tar emot Torpa IF

På lördagen tar VTIF/Grimslöv sig an Torpa IF på hemmaplan på Tornevallen i division 5 Småland sydvästra herr i fotboll. Den senaste matchen för Torpa IF slutade oavgjort, 3-3, mot Liatorp/Eneryda, VTIF/Grimslöv förlorade mot Guddarp (1-5).