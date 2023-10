Ystads IF U tar emot H 43 Lund

Ystads IF U spelar hemma mot H 43 Lund i kväll i division 2 södra herr i handboll. Efter två spelade matcher har Ystads IF U bara två poäng. H 43 Lund har fyra poäng. H 43 Lund vann senast mot Ystadpågarna med 40-22, Ystads IF U lyckades inte lika bra och förlorade mot HF Karlskrona U.