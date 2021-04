Kulturfritidsgård ska bidra till nya intressen under pandemin: ”Här får de ett sammahang”

Kultuverkstan i Tingsryd satsar nytt under pandemin. Med konceptet kulturfritidsgård hoppas de skapa nya intressen hos eleverna och ge dem en social samlingsplats under coronasäkra former.

– Jag tror att pandemin har påverkat mycket som vi inte förstår ännu. Där tänker jag att vi är en jättestor spelare för att lösa det, säger verksamhetsledaren Adam Butler.