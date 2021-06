Oppositionspartiet C – stöttar styrets budget: ”Förstår att de kan reagera”

Centerpartiet stöttar minoritetsstyrets budget – med tillägg av egna satsningar på en miljon kronor.

De kan förstå att andra partier reagerar när Centerpartiet, som opposition, stöttar styrets budget.

– De har haft exakt samma möjligheter att gå in just vid budgeten och säga att de vill stötta minoritetens budget och också få påverka driftsbudgeten, säger Anna Johansson (C).