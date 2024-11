Planen för skolan nästa år - sparkraven har klubbats: ”Ha is i magen”

Hon pratar om att hitta verksamhetsanpassningar. Lärcentret ska genomlysas på en rad punkter, såsom lokalbehov och minimiantal med elever på kurserna. Små skolenheter ska beakta om det går att slå ihop årskurser för samläsning för att få större klasser och ett högre elevantal per lärare med målet att nå rikssnittet. De ska också se över rektorsområdena om det går att hitta mer effektiva lösningar. En centralisering av inköp ska också spara pengar, är tanken.

– Att säga att vi ska ha samma genomsnittliga mängd elever per lärare i Uppvidinge som i riket, i dag ligger vi på 10,9, elever per lärare och rikssnittet är 11,8, men då räknas storstadsskolor med. Vi ser också större barngrupper per lärare på våra större skolor, där får man ihop det med behöriga lärare och så vidare. Det ligger i landsbygdsskolornas natur att inte nå rikssnittet, det är också därför vi kompenseras av staten för att kunna ha mindre enheter. Det är en naturlig parameter de väljer att gå ifrån, som kommer bli väldigt kvalitetspåverkande.