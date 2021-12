Mormor och morfar bodde i en gård på landet, farmor och farfar i en villa i stan. Det mesta skilde sig åt, inte minst jularna. Hos farmor och farfar var det färre kusiner. Mindre stoj. Mer julmat. Inga mostrar med cigaretter under fläkten men väl en pipa i farfars hand. Och julgranen var inte hämtad från skogen bakom knuten utan av plats. Med flaggor i stället för glitter. Och en spira i stället för stjärna i toppen. En helt annan slags jul, men med lika mycket stämning. Same, same but different.