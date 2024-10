Idag öppnas den nya gång- och cykelbron över 25:an: Fagrabäcksbygget är på väg in i nästa fas

I eftermiddag öppnas den nya gång- och cykelbron över Österleden från Fagrabäck till Fyllerydsskogen. Den s-formade bron slingrar sig som en orm över den stora byggarbetsplatsen och vägen fortsätter in i skogen fram till Vais-torpet. Nu kommer den gamla gång- och cykelvägen in i Fylleryd att stängas när byggprojektet går in i nästa fas – att bygga en liten rondell inuti den stora och en ny anslutning för Högstorpsborna in mot centrum.