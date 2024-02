Kedjan stänger alla sina butiker: ”En blandning av sorg och tacksamhet”

Efter 35 år stänger Teknikmagasinet alla sina butiker under söndagen. Sedan 1989 har kedjan sålt produkter inom främst teknik men under de senaste åren har det gått tyngre ekonomiskt och i början av januari ansökte ägarbolaget Release AS ansökt om konkurs.