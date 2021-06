Kristina Bingström: Det blir studentfirande även i år

På jobbet är det också en hel del studentplanering. Vårt tv-team med reporter Elvedin Basic i spetsen lägger en plan för sändningar från så många utspring som möjligt. Någon total livesändning från alla skolor blir det inte. Det är en allt för stor apparat för oss att mäkta med. Men många nedslag räknar vi med och vår förhoppning är att studenternas glädje inför den ljusnande framtid de förhoppningsvis går till mötes ska prägla framför allt webben och smp.se under många dagar framöver. Tidigare år har vi försökt samla namnen på länets alla studenter i tidningen och har lagt ner ganska mycket tid på att få allt rätt och riktigt. Så gör vi inte i år. Vår ambition är att samla all studentbevakning under en särskild flik på smp.se, lätt tillgänglig för alla intresserade. Skickar skolorna in listor till oss kommer de att läggas upp där. Och vi ser vi gärna att så många som möjligt bidrar med så mycket som möjligt. Grattishälsningar, bilder etc.