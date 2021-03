Kristina Bingström: En andra chans att få respekt för den du är

När melodifestivalen arrangerades i Växjö förra gången, den 18 februari 2017 närmare bestämt, tog programledaren Clara Henry hjälp av Alcazar-donnorna Tess Merkel och Lina Hedlund och förvandlade schlagertrean Not a sinner nor a saint (som tog sig till final just via andra chansen 2003 ) till ett feministepos tänkt att stärka framför allt alla unga tjejer. Åtminstone hos min tonårstjej landade budskapet rätt.