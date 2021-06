Kristina Bingström: På måndag börjar sommaren

Papperstidningen som helhet kommer därmed att se lite annorlunda ut. Inte riktigt lika fasta gränser mellan avdelningarna, en sida debatt och insändare som regel i stället för två etc. En anpassning till livet på sommaren helt enkelt.

Lagom till midsommar ger vi våra ordinarie krönikörer sommarlov och årets sommarspanare tar vid. Vi håller som bäst på att läsa alla de texter som kommit in för att allt eftersom kunna välja ut vilka som ska publiceras. Det är inte för sent att skicka in en sommarspaning, så ta chansen och skriv!