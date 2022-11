Det lider mot jul. Första advent står för dörren. Det första ljuset i staken tänder vi på söndag men redan nu lyser det fint av stjärnor och ljus i många, många fönster runt om i nejden. Av någon anledning letar sig ord som just ”nejden” och ”lider” in i mitt språk den här tiden på året. Med inspiration från de julsånger och psalmer som översköljer oss vart än vi går förstås. Whamageddon* är över oss igen. Årets första tomteteckningar har också trillat in på redaktionen. Ett tecken i tiden i sig! Och vi vill ha fler, många fler. Gärna en liten hälsning till tomten också, varför inte inspelad! Skicka teckningar och hälsningar till tomten@smp.se eller till Tomten, Smålandsposten, 35170 Växjö.