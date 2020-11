Kristina Bingström: Vi ömsom stöttar och störtar varandra

Om boys will be boys gäller sannerligen likaså att girls av alla slag, för evigt will be girls.

Samtidigt. När jag iakttar dottern och hennes via telefonen ständigt pågående kommunikation kring livsavgörande små och stora detaljer från en helt vanlig day in the life och samtidigt känner telefonen ihärdigt vibrera av nya meddelanden från min egen krets av BFF:s. När jag i tv-soffan njuter av verbal krigsföring mellan maktens kvinnor i nutid och dåtid, oavsett om de heter Mary eller Margaret eller Elisabeth och nästan plågsamt mycket känner igen mig i systerskapets eviga dubbelnatur där vi ömsom stöttar, ömsom störtar varandra. Så kan jag bara konstatera att om boys will be boys gäller sannerligen likaså att girls av alla slag, i alla åldrar, från alla delar av världen, för evigt will be girls.