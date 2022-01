De pampiga rocklåtarna, operarösten och de cheesy musikvideorna från sent 70-tal går inte att inte tycka om. Det där töntiga som vi inte gillar att vi gillar, det struntar vi i när Michael Lee Aday, som han egentligen hette, bombar på med sin enorma röst, som slår som en tryckvåg rakt in i kroppen.

På hemmafesterna i min barndoms håla spelade vi ”Paradise by the dashboard light” och ”Dead ringer for love”. De som inte gillade rock kom snart på att det gick alldeles utmärkt att bugga till båda låtarna. När min morfar levde stampade han foten mot golvet och sa: ”Det var takt i den biten”.

Gitarrsolona var långa och många. Låtarna är många och långa. Nyss nämnda över åtta minuter, kanske mest kända ”Bat out of hell” på nästan tio minuter. Musiken är rejäl och det är mycket av allt, precis som alla de känslor som finns i en tonårings kropp. Med tiden har jag lyssnat mindre och mindre på hans låtar. Andra gubbrockare har gjort entré i mitt liv, men Meat Loaf har alltid funnits kvar och plockats fram på Spotifys spellistor då och då.

Albumet ”Bat out of hell” innehåller sju rakt igenom höjdarspår. Har du inte lyssnat på plattan – gör det i helgen.

Ett av mina starkaste minnen av ”Bat out of hell” är när vi spelade plattan i ett av rummen på gymnasieskolans internat. Det var sensommar och vi var på väg mot en ruggig höst. Andra terminen hade precis börjat och livet hade tagit en tvär vändning för en av mina då närmsta vänner. Under sommaren hade hon förlorat sin mamma i en tragisk trafikolycka. Hennes mamma gillade Meat Loaf och vi spelade plattan på rummet utan att säga något till varandra. Plattan hade funnits med i bilen. Nu fanns den hos oss och allt var surrealistiskt. Min kompis packade ur sina kläder från väskan, lade in dem garderoben och jag betraktade henne från våningssängens överslaf och tyckte att livet var otroligt orättvist mot henne.