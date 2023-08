Så väntas vädret bli under Karl-Oskardagarna

Växjö • 17 augusti 2023 14:10

Under 2022 års stadsfest fick Rix FM Festival skjutas upp någon timme på grund av skyfall. Foto: Oscar Appelgren

I helgen är det dags för Karl-Oskardagarna 2023 och inför stadsfesten har vi kollat på tre vädersajter hur deras prognoser för helgen ser ut. Vi har tittat på SMHI, Yr.no och Klart.se.

Det väntas bli en hel del regn under helgen men kan även spricka upp och bli sol och varma temperaturer.

SMHI

Fredag: Mörka moln under hela dagen och förväntad nederbörd under både eftermiddagen och kvällen. Det väntas komma några millimeter regn totalt under eftermiddagen och kvällen. Temperaturerna väntas uppgå till runt 20 grader.

Lördag: Mörka moln under stora delar av dagen men solen kan komma att visa sig under ett par timmar under eftermiddagen. Då kan temperaturerna också stiga till runt 24 grader under sena eftermiddagen.

Söndag: En regnig avslutning väntar med runt tio millimeter nederbörd under dagen. Det väntas regna under natten, förmiddagen och eftermiddagen innan solen kommer fram på kvällen. Temperaturen väntas ligga på runt 20 grader.

Nästa vecka väntas soliga dagar och runt 20 grader.

YR.no

Fredag: 20 grader och molnigt i Växjö. Det kan komma regn vid lunchtid och under inledningen av kvällen.

Lördag: Uppehåll under dagen och drygt 20 grader på termometern. Under kvällen kan det komma ett par millimeter nederbörd.

Söndag: Regn och uppemot åtta millimeter nederbörd under natten och tidiga söndagsmorgonen. Det väntas regna även under dagen innan det torkar upp och blir uppehåll under kvällen.

Klart.se

Fredag: Mörka moln och regn från klockan 11 till midnatt. Temperaturer på runt 20 grader som varmast.

Lördag: Mörka moln men väntas bli höga temperaturer på uppemot 25 grader och svag vind. Det kan bli lite nederbörd under sena kvällen.