Ibland när jag varit vaken lite för sent på kvällen brukar jag tvinga folk att kolla på gamla musikvideor på Youtube. Jag har ett antal favoriter. ”Greyhound bus” med Anders Glenmark. ”King of rock’n’roll” med Prefab sprout. Och så ”Obsession” med Army of lovers. Jag har sett den säkert hundra gånger. Gapat åt den märkliga, bedagade slottsmiljön den utspelar sig i. Åt Alexander Bard i tvångströja på ett roterande bord och Jean-Pierre Barda som sprattelgubbe. Men starkast intryck på alla jag visat den för gör förstås La Camilla. Utklädd till sexig sjuksköterska, beväpnad med gigantiska sprutor, rör hon sig framför kameran som om den är hennes enda skäl att finnas till. Som popstjärna är hon hypnotisk. Hennes sort tillverkas inte i dag.