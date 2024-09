Flera trafikolyckor har inträffat i och kring Växjö under fredagen. På morgonen fick Norrleden stängas av sedan en lastbil kört igenom mitträcket och en stund senare var flera bilar och en lastbil inblandade i en krock på riksväg 23, strax norr om Växjö.

– Det kom in till oss vid halv ettiden och det var förbipasserande som hade slagit larm. Bilen har kört in i en stolpe och det flög bildelar upp på en cykelbana. Där jobbar polisen med ärendet just nu så jag inte mer information, säger Evelina Olsson vid polisens ledningscentral.