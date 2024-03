Valberedningens förslag utmanades – hon blir ny ordförande i Växjöortens Fältrittklubb: ”En tuff uppgift framför oss”

Under fjolåret och tidigt i år har det varit många turer kring Växjöortens Fältrittklubb och deras pågående bygge. Under ett rekordlångt årsmöte under söndagskvällen valdes en ny styrelse som ska leda klubben framåt.