Vännerna hittade varandra genom a-traktorerna – så här tycker de om de nya reglerna

Hemma hos snart 17-åriga Tilde Björge Lundbäck sitter en del av det stora kompisgänget, som under kvällen består av elva personer – ibland är de fler. De dricker cola, energidryck och fikar.

Enligt de nya reglerna som började gälla den 31 augusti ska passagerare färdas på en plats som är avsedd för passagerare, det får sitta endast en passagerare per sådan plats och samtliga ska vara bältade. Det går inte längre att packa in halva kompisgänget i a-traktorn och reglerna tas emot med blandade känslor.

Anny Björge och Joacim Lundbäck, föräldrar till Tilde och Malte, berättar att det är svårt att ha koll på sina ungdomar – men att det ska finnas frihet under ansvar.

En annan berättar om när denne blev stoppad av polisen under en färd som gick alldeles för fort för att vara a-traktor. Priset för det är rättegång och ett körkort som troligtvis landar i plånboken några år senare än kompisarnas.

– När jag körde på väg 27 och var i Uråsa så skulle en jävel om – och kör in i ett hål i mitträcket så den hamnar i mötande fil. Han fick slänga in backen och tråckla sig tillbaka på rätt sida igen och när han kör om så räcker han fuck you till mig.