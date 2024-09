Växjöföretaget öppnar nytt nöjesställe

Knock 'em down expanderar till Kalmar.

Knock 'em down expanderar till Kalmar. Foto: Pressbild

I september 2016 öppnade Event center Knock 'em down i Óleos gamla lokaler i centrala Växjö och fyra år senare expanderade företaget som drivs av Malin och Philip Ståhlgren från Växjö till Norrköping. I våras blev det känt att de ska öppna i Kalmar också och nu har ett öppningsdatum satts. Kalmars nya nöjescenter slår upp portarna den 11 oktober.

Företagets anläggning i Kalmar innefattar tre olika våningar på totalt över 2 300 kvadratmeter. Ombyggnationen av lokalen har pågått under en lång tid eftersom lokalen länge stått utan verksamhet och upprustningsbehoven var stora. Nya bowlingbanor har byggts, tio rum för konceptet The Challenge har byggts, en restaurangvåning har renoverats och på övervåningen, där det tidigare var en nattklubb, har det blivit en festvåning där julbord, buffé, konferenser och privata fester kommer huseras. Utöver The Challenge och bowling finns möjligheter till shuffleboard, biljard, dart och arkadspel.