Resultat: Hallarydsloppet

491 löpare genomförde Hallarydsloppet på annandag påsk.

Foto: Lena Gunnarsson

Här är resultaten:

Resultatlista;Hallarydsloppet 2019;2019-04-22

Petra Skiöld från Härlövs IF dominerade damernas halvmara med tiden 1.30.22, drygt 9 minuter före tvåan Elin Holmstrand från SK Gralen.

Herrarnas 21 kilometer blev en sekundfajt när Mattias Ekman från Apladalens LK och Johan Stark från Lönsahult GOIF gjorde upp under de sista meterna.

Herrar 21 km - 21000 m

1) Mattias Ekman, Apladalens LK, 80.19, 2) Johan Stark, Lönashult GOIF, 80.20, 3) Emil Larsson, Lönsboda, 80.21, 4) Johan Karlsson, Hossmo RC, 81.54, 5) Mattias Davidsson, Hi Guys Racing, 84.21, 6) Magnus FrantzÈn, Emmaboda Verda Ok, 85.55, 7) Morgan Svensson, SK Graal, 89.39, 8) Markus Brink, Elmhults Sport Club, 90.05, 9) Björn Stenberg, Ingelstad IK, 90.46, 10) Patrik Starkt, Lönashult GOIF, 91.30, 11) Linus WalldÈn, SK Graal, 94.09, 12) Jˆrgen Alricsson, Härlöv, 94.33, 13) Christopher Nilsson, Markaryds FK, 94.57, 14) Patrik Brink, Vittsjˆ, 96.07, 15) Rasmus Hindrichsen, Markaryds FK, 96.40, 16) Peter Svensson, Markaryd, 97.08, 17) Torbjˆrn Fagermo, -, 97.15, 18) Jens Persson, -, 97.24, 19) Mats Salomonsson, Fj‰rholma Cementgjuteri, 99.31, 20) Johnny Omˆ Bergkvist, SK Graal, 101.26, 21) Johan Karlstrˆm, Verums GOIF, 102.33, 22) Henrik Rosenqvist, Vittsjˆ, 104.47, 23) Bengt Brink, H‰ssleholm Freeflow, 105.03, 24) Dennis Hellegaard, -, 105.17, 25) Andreas Liljenberg, IBK Osby, 105.19, 26) Tommy Karlsson, Elmhults Sport Club, 105.23, 27) Nicklas MÂnsson, OK Gynge, 105.41, 28) Patrik Jonsson, N‰ttraby, 105.54, 29) Per-Erik Mˆrck, H‰ssleholms AIS, 107.33, 30) Martin Persson, H‰stveda, 109.05, 31) Johnny Svensson, ƒlmby Entreprenad, 111.10, 32) Christian Nilsson, Markaryds FK, 111.34, 33) Stefan Arvidsson, Elmhults Sport Club, 111.48, 34) Lennart Hansson, Rosapantern, 113.14, 35) Peter Fornander, 338 SmÂland, 113.56, 36) Henrik Persson, Careco Sport Club, 114.20, 37) Tommy Ramsby, Trolleholms Ryttarfˆrening, 115.05, 38) Greger Nilsson, ÷rkeljunga, 116.53, 39) Thomas Hoff, GF Idrott, 117.14, 40) Per Westberg Dolfe, GF Idrott, 120.17, 41) Thomas Fortell, Team Blekinge LF, 120.35, 42) Robert Medrala, Falkenbergs RR, 121.54, 43) Daniel Salomonsson, Fj‰rholma Cementgjuteri, 123.16, 44) Kent StÂhlen, -, 123.43, 45) Ola Hanzon, SK Graal, 129.01, 46) Sˆren Remar, Ulricehamns FK, 135.46,

Damer 21 km - 21000 m

1) Petra Skiˆld, Härlˆvs IF, 90.22, 2) Elin Holmstrand, SK Graal, 99.43, 3) Lotta Mˆrck, H‰ssleholms AIS, 102.43, 4) Annika Nilsson, Team Blekinge, 103.39, 5) Emelie Lindstrˆm, -, 111.39, 6) Camilla Svensson, Mˆlndal, 112.19, 7) Anna Bengtsson, Lˆnsboda, 112.47, 8) Ida Ekdahl, Elmhults Sport Club, 117.50, 9) Sofie Bondesson, Malmˆ, 125.54, 10) June Ja Jˆnsson, Markaryd, 157.23,

Herrar 9,8 km - 9800 m

1) Anton Wretstrˆm, SK Graal, 35.26, 2) Klas Persson, SK Graal, 35.48, 3) Joakim Edvardsson, H‰ssleholm Freeflow, 35.55, 4) Tobias Johansson, Glasriket RC Nybro, 36.44, 5) Anton Lindholm, Elmhults Sport Club, 36.58, 6) Jonas Almarsson, SK Graal, 37.37, 7) Torbjˆrn Persson, Wittsjˆ GIK, 38.17, 8) Kristoffer Karlsson, UF Contact, 39.04, 9) Oscar Grˆnborg, ƒngelholm, 39.55, 10) Patrick Carlsson, 338 SmÂland, 40.00, 11) Peter Helgesson, SK Graal, 41.35, 12) Joel Mˆrk, H‰ssleholms AIS, 42.19, 13) Linus Johansson, FK Finn, 42.42, 14) Mikael Lˆfstedt, ≈hus Tr‰ningscenter, 42.44, 15) Jonny Nystrˆm, Elmhults Sport Club, 42.48, 16) Lars Uddb‰ck, MAI, 43.04, 17) Inge Karlsson, Markaryds FK, 43.23, 18) Sven-Inge Bergh, Lˆnsboda SK, 44.20, 19) Kristoffer ≈strˆm, Virestads IF, 44.39, 20) Michael Helmersson, Anderstorps OK, 44.48, 21) Hamish Bell, Helsingborg, 44.56, 22) Oskar Sv‰rd, FK Finn, 45.53, 23) Charlie Karlsson, -, 46.01, 24) Mathias Pedersen, Fj‰rÂs, 46.06, 25) Simone Giunti, Team Italia LK, 46.17, 26) Joel Niklasson, -, 46.20, 27) Jesper Nordbrandt, -, 46.22, 28) Lars Johansson, Elmhults Sport Club, 46.31, 29) Filip Cederqvist, ƒlmhult, 46.34, 30) Niclas Folkesson, ƒlmhult, 46.48, 31) David Lundgren, V‰stra Frˆlunda, 47.05, 32) Johan Schmitz, Elmhults Sport Club, 47.22, 33) Ola Henriksson, Unnaryd, 47.24, 34) Morgan Gustavsson, Elmhults Sport Club, 47.26, 35) Magnus Grˆnborg, ƒngelholm, 47.32, 36) Claes Hultqvist, -, 47.48, 37) Fredrik Karlsson, FK Finn, 47.58, 38) Mikael Svensson, Osby, 48.14, 39) Didrik Persson, El-Olle, 49.15, 40) AndrÈ Navgren, Allerum, 49.21, 41) Marcus Dahlqvist, OppegÂrd IL, 49.27, 42) Niklas Hansson, OK Pan Kristianstad, 49.42, 43) Thomas Schmitz, Elmhults Sport Club, 49.50, 44) Barry Crossan, ƒlmhult, 50.17, 45) Nicklas Lindberg, FK Finn, 50.23, 46) Robert LÂngh, Ljungby, 50.28, 47) Sathishkumar Ramasamy, Elmhults Sport Club, 51.02, 48) Andreas Salo, R‰va King, 51.19, 49) Stefan Nilsson-Rydhammer, BorÂs, 51.45, 50) Emil MÂrtensson, Brokhult, 51.46, 51) Stig Stamming, Ingelstad IK, 51.49, 52) Frans Svensson, FK Finn, 51.51, 53) Kennert Lundgren, V‰stra Frˆlunda, 51.56, 54) Roger Johansson, L‰nshult, 52.08, 55) Martin Nilsson, Helsingborgs SOK, 52.12, 56) Gert Johansson, Elmhults Sport Club, 52.43, 57) Joel Arvidsson, El-Olle, 52.45, 58) Stig-≈ke Jonasson, Elmhults Sport Club, 53.00, 59) Claes MÂrtensson, Brokhult, 53.10, 60) Anders Uhlin, OK Gynge, 53.51, 61) Per Johansson , Elmhults Sport Club, 54.15, 62) Torbjˆrn Svendsen, Ingelstad, 54.39, 63) Stefan Holmgren, Emballator Lagan Plast AB, 54.41, 64) Sam Chee Kwong, Elmhults Sport Club, 54.53, 65) Glenn Bengtsson, 24 Silverbullets, 55.03, 66) David Sernefell, Hallaryd IF, 56.23, 67) Karl Folkesson, ƒlmhult, 56.26, 68) Raghavender Rao Kodumuri, Elmhults Sport Club, 56.44, 69) Bertil Burman, Elmhults Sport Club, 57.12, 70) Tobias Lindstrand, Hallaryd IF, 57.45, 71) Matz Olof Johansson, Elmhults Sport Club, 58.06, 72) Jonas Aronsson, Hallaryd IF, 58.25, 73) Tony Svensson, SK Graal, 58.30, 74) Mattias Dworok, FK Finn, 60.39, 75) Elemaran Police, Elmhults Sport Club, 60.53, 76) Kjell Bergstrˆm, OK Njudung, 63.13, 77) Oskar Nystrˆm, Elmhults Sport Club, 63.34, 78) Srinivas Gajjala, Elmhults Sport Club, 64.20, 79) Prasanna Venkatesh, Elmhults Sport Club, 66.26, 80) Torbjˆrn Gullberg, H‰stveda OK, 68.16, 81) Prem Kumar Selvaraj, Elmhults Sport Club, 68.53, 82) Patric Lundvall, V‰xjˆ Lˆparklubb, 73.13, 83) Andreas Olsson, Osby, 77.36, 84) Johan Berkˆ, Anderstorps OK, 82.34,

Damer 9,8 km - 9800 m

1) Eleonor Hjelm, Mˆlndal, 40.37, 2) Madeleine ≈berg, Elmhults Sport Club, 41.28, 3) Antonia Persson, SK Graal, 45.20, 4) Sandra Bergh Rydiander, Lˆnsboda SK, 47.20, 5) Malin Hallberg, Lˆnsboda, 48.51, 6) Olivia Gunnarsson, Elmhults Sport Club, 49.58, 7) Magdalena Nordahl, Gˆteborg, 51.15, 8) Ellen AlsÈn, Stockholm, 51.21, 9) Ulrika Schmitz, Elmhults Sport Club, 51.48, 10) Emma Westling, V‰xjˆ, 51.52, 11) Emelie Lindholm, Elmhults Sport Club, 52.00, 12) Rebecca ≈kerberg, Osby, 52.01, 13) Susanne Lennartsson, Elmhults Sport Club, 52.02, 14) Anna Romberg, H‰ssleholms AIS, 52.10, 15) ≈sa Folkesson, ƒlmhult, 52.33, 16) Susanne Johansson, Osby, 52.52, 17) Wendy Groot, Hallaryd, 52.54, 18) Monica Navgren, Allerum, 53.28, 19) Madelene Schmitz, ƒlmlhult, 54.59, 20) Carina Karlsson, Traryd, 55.01, 21) Therese Wilson Brown, Ljungby, 55.04, 22) Jeanette Sjˆstrand, H‰stveda, 55.55, 23) Madelene Lˆˆf, ƒlmhult, 56.22, 24) Freja Winberg Johansson, Ljungby FIK, 56.28, 25) Elisabet Rosenqvist, Vittsjˆ, 56.52, 26) Lena Fransson, V‰xjˆ Lˆparklubb, 57.16, 27) Matilda Bramwehl, -, 57.55, 28) Ulla Persson, Friskis och Svettis, 57.59, 29) Jeanette Nystrˆm, Elmhults Sport Club, 58.45, 30) Amanda Cederqvist, ƒlmhult, 58.46, 31) Mirjam Luc, -, 59.14, 32) Lina Malberg, V‰xjˆ, 59.22, 33) Sharon Wilts, Elmhults Sport Club, 59.23, 34) Josephine Wiklander, V‰xjˆ, 59.25, 35) Susanne Olofsson, ≈hus Tr‰ningscenter, 61.11, 36) Marie Grˆnborg, ƒngelholm, 61.25, 37) ≈sa Gunnarsson, Elmhults Sport Club, 61.46, 38) Wiola Svensson, Ryssbergets IK, 64.22, 39) Sandra Andersson, Markaryd, 64.46, 40) Veronica Sahlberg, Markaryd Fitness Club, 64.53, 41) Carolina Hellsten Almarsson, SK Graal, 64.57, 42) Annika Larsryd, Piggelin Region Kronoberg/Ljungby, 71.11, 43) Nina Strandet, ƒlmhult, 82.41,

Herrar 6 km - 6000 m

1) Oskar Karlsson, SK Graal, 21.25, 2) Bahta Tadese, Ljungby FIK, 21.58, 3) Mikael FÂgelborg, Bjˆrnstorp IF, 22.27, 4) Johannes Engqvist, Tannsjˆ Vikings, 22.33, 5) Fredrik Nilsson, Pan-Kristianstad, 23.03, 6) Heikki Rytkˆnen, UF Contact, 24.57, 7) Thim Isaksson, SK Graal, 26.12, 8) Per Johnsson, -, 26.13, 9) Daniel Axenbrant, -, 26.14, 10) Tim Mˆrck, H‰ssleholms AIS, 26.29, 11) Gabriel RydÈn, H‰ssleholms AIS, 26.35, 12) Damon Groot, Uppsala, 26.49, 13) Toni Einstulen, HLK-92, 27.02, 14) Niklas Nordkvist, -, 28.09, 15) Robin Groot, Hallaryd, 28.14, 16) Klaes Gˆransson, ƒspereds IF, 28.16, 17) Ola Gˆtesson, SK Graal, 29.33, 18) Niclas Fleischer, Ugglepaddehˆkarna, 29.58, 19) Jon Johnsson, Hallaryd IF, 30.20, 20) ÷rjan Carlsson, Kristianstad, 30.28, 21) Mathias Johansson, -, 30.52, 22) Kjell Johnsson, Hope 587, 31.08, 23) Edvin Andersson, Wisseltofta IF, 31.35, 24) Kjell Mˆller, FK Snapphanarna, 31.50, 25) Hampus Persson, Hallaryd IF, 32.01, 26) HÂkan Nilsson, SK Graal, 32.02, 27) Mathias Olander, Trident RTC, 32.16, 28) Fredrik Lans, Br‰nnhult, 32.24, 29) Emil SpandÈn, -, 32.25, 30) Johan Runesson, 338 SmÂland, 32.28, 31) Niklas BragÈe, -, 32.43, 32) Jonas Johansson, -, 32.47, 33) Ulf Bˆrjesson, Hallaryd IF, 33.38, 34) Jonathan Ragnarsson, -, 33.48, 35) Bo Johnsson, Hallaryd IF, 34.01, 36) Johan Niklasson, -, 34.37, 37) Krister Karlsson, V‰xjˆ Lˆparklubb, 34.59, 38) Roger Nilsson, Movab, 35.03, 39) Anders Weststrˆm, Alvesta SOK, 35.04, 40) Anders Persson, UF Contact, 37.09, 41) Jimmie Andersson, -, 37.22, 42) Lars Ohlsson, FK Gˆingarna, 37.50, 43) Sridhar Malempati, Elmhults Sport Club, 38.14, 44) Freddie Jespersen, AAI6 Danmark, 39.46, 45) Leif Karlsson, UF Contact, 39.59, 46) Andreas Lundb‰ck, Hallaryd, 40.38, 47) Sˆlve Andersson, TÂnnˆ, 41.21, 48) Hasse Ursf‰lt, Urhult, 41.38, 49) Carl-Gustaf Ivarsson, FK Snapphanarna, 41.53, 50) Per-Anders Nilsson, Hallaryd IF, 42.13, 51) Andreas Arvebrink, R‰va King, 43.46, 52) Robert Persson, -, 44.44, 53) Mohammed Mahmod, -, 44.57, 54) Alexander Ternstrand, -, 45.34, 55) Krishna Chaitanya Digumurthi, Elmhults Sport Club, 49.16, 56) Sathish Babu Kandula, Elmhults Sport Club, 50.08, 57) Karthick Saravanan, Elmhults Sport Club, 50.25, 58) Robin Wesseus, V. Vemmenhˆg, 52.43, 59) Mats Johansson, GÂrdsby IK, 77.26,

Damer 6 km - 6000 m

1) Elin Brink, Mˆlndals AIK, 22.30, 2) Linda Persson, SK Graal, 26.46, 3) Paulina Fridlund, H‰rlˆvs IF, 28.26, 4) Mathilda Nilsson, Markaryds FK, 28.38, 5) Susanne Jensen, SK Graal, 30.58, 6) Kyra Gunnarsson, Ljungby FIK, 31.10, 7) Maggie Hua, -, 31.45, 8) Vera Gunnarsson, Elmhults Sport Club, 31.54, 9) ≈sa Weststrˆm, Alvesta SOK, 31.57, 10) Matilda Cronqvist, V‰xjˆ Distansryttare, 32.10, 11) Jennifer Ekholm Lodahl, -, 32.37, 12) Elice Gunnarsson, Ljungby FIK, 33.51, 13) Emelie Holmgren, Ljungby, 34.17, 14) Netta Dahlqvist, OppegÂrd IL, 34.19, 15) Tania Mˆrck, H‰ssleholms AISl, 34.34, 16) Veronika Dahl, Burhult, 34.39, 17) Amanda Lewis, -, 34.42, 18) Sandra Elg, FK Finn, 34.51, 19) Sofi Holmstrand, Movab, 35.02, 20) Ebba Axelsson, Markaryds FK, 35.15, 21) Veronika Lundgren, V‰stra Frˆlunda, 35.31, 22) Marita Salomonsson, Strˆmsn‰sbruk, 36.06, 23) Alina Westberg Dolfe, GF Idrott, 36.19, 24) Christina Edqvist, -, 37.40, 25) Sophie Andersson, NonStop, 38.16, 26) Camilla Lennartsson, Hallaryd IF, 38.17, 27) Nicole Henriksdotter, Careco Sport Club, 40.30, 28) Anna RalsgÂrd, Hallaryd, 40.37, 29) Linda Nilsson, GlimÂkra, 41.24, 30) Hanna Sandstedt, -, 41.29, 31) Josefin Hansson, V. Vemmenhˆg, 41.45, 32) Gisela Johansson, Osnakˆp, 42.08, 33) Marita Jonsson, NonStop, 43.40, 34) Maria Blixt, Bj‰rnum, 44.11, 35) Sinikka Kukkohovi, Anderstorps OK, 44.19, 36) IngaLill Skˆld Bengtsson, -, 45.04, 37) Bhulakshmi Neelapala, Elmhults Sport Club, 48.31, 38) Annica Jacobson, -, 55.24,

P 16 - 3350 m

1) Isac Lindberg, FK Finn, 17.48,

F 16 - 3350 m

1) Elin Danielsson, IFK Osby, 16.00,

P 14 - 3350 m

1) Anton Karlsson, SK Graal, 12.46, 2) Hannes Bladh-Pijaca, Hallaryd IF, 12.51, 3) Lucas Eliasson, Hallaryd IF, 13.37, 4) Ludvig Hoff, GF Idrott, 13.57, 5) Simon Persson, Hˆˆrs IS, 14.33, 6) Alex Navgren, Allerum, 17.59, 7) Jakob Ramberg, H‰ssleholms AIS, 20.33, 8) Julian Westberg Dolfe, GF Idrott, 23.21,

F 14 - 3350 m

1) Ebba Cronholm, Ljungby FIK, 13.27, 2) Ella Blom, Ljungby FIK, 14.00, 3) Mira Gˆransson, IK Ymer, 14.11, 4) Celine Aagaard, SK Graal, 14.49, 5) Moa Jacobsson, Markaryds FK, 15.08, 6) Alva Gustafsson, Markaryds FK, 16.46, 7) Lova Elwing, Ljungby FIK, 17.44, 8) Josefine Lindberg, FK Finn, 18.50, 9) Tilda Salomonsson, R‰va King, 19.13, 10) Tyra Salomonsson, R‰va King, 20.02,

P 12 - 1300 m

1) Hugo Persson, Hallaryd IF, 4.49, 2) Babak Lindberg, Genarps IF, 4.58, 3) Erik Axelsson, Markaryds FK, 5.02, 4) Wilhelm Weststrˆm, Alvesta SOK, 5.05, 5) Vincent ≈berg, Elmhults Sport Club, 5.14, 6) Albert Svensson, FK Finn, 5.25, 7) Valle Nybergs, ƒlmhults Badmintonklubb, 5.28, 8) Sixten Persson, SK Graal, 5.36, 9) Lukas Lundb‰ck , Hallaryd, 5.45,

F 12 - 1300 m

1) Ida Cronholm, Ljungby FIK, 5.10, 2) Emmy Ellbring, FK Finn, 5.40, 3) Hanna Persson, Hallaryd IF, 5.49, 4) Cleo Persson, Wittsjˆ GIK, 5.53, 5) Elsa Wiesel, Ljungby FIK, 5.57, 6) Elin RalsgÂrd, -, 7.38, 7) Nova Celin, IFK Osby, 7.53, 8) Linnea Almarsson, SK Graal, 8.23,

P 10 - 1300 m

1) Vincent Sheehan, Ljungby FIK, 5.20, 2) Anton Petersson, Strˆmsn‰sbruk, 5.23, 3) Eric Bell, Helsingborg, 5.55, 4) Filip Pawelek, Hallaryd, 6.24, 5) Ludvig Gustafsson, Elmhults Sport Club, 6.31, 6) Johan Navgren, Allerum, 6.35, 7) Albin Persson, BK V‰stan, 7.00, 8) Milton Haraldsson, Hallaryd IF, 7.17, 9) Henning Johansson, Osnakˆp, 7.24, 10) Lokesh Kumar Kodumuri, Elmhults Sport Club, 7.57, 11) Ville Johansson, -, 8.27, 12) Lukas Bengtsson, Hallaryd IF, 9.04,

F 10 - 1300 m

1) Elsa Gustafsson, Markaryds FK, 5.38, 2) Elsa Hansson, Lˆnsboda GIF, 5.42, 3) Stina Gˆtesson, SK Graal, 5.54, 4) Isa ≈berg, Elmhults Sport Club, 6.01, 5) Signe Wiesel, Ljungby FIK, 6.07, 6) Olivia Nathorst, Vintrie, 6.46, 7) Karin Weststrˆm, Alvesta SOK, 7.14, 8) Alva Svensson, FK Finn, 7.25, 9) Ebba Dahlqvist, OppegÂrd IL, 7.27, 10) Nike Westberg Dolfe, GF Idrott, 7.30, 11) Elin Pedersen, Fj‰rÂs, 8.32, 12) Alice Tingdahl, Strˆmsn‰sbruk, 9.01, 13) S‰rla Celin, Osby, 9.29,

P 8 - 1300 m

1) Axel Cronholm, Ljungby FIK, 5.33, 2) Hannes Aronsson, Sl‰tthult, 5.48, 3) MÂns Nyberg, ƒIF, 5.51, 4) Gideon Larsson, Markaryds FK, 6.08, 5) Theodor Sv‰rd, FK Finn, 6.43, 6) Jesper Dahl, Burhult, 6.56, 7) Kevin Persson, -, 7.10, 8) Noah Sandstrˆm, Delary, 7.11, 9) Vilgot Stark, Lˆnashult GOIF, 7.12, 10) August Sandstedt, -, 7.20, 11) Albin RalsgÂrd, -, 7.39, 12) Jonatan Petersson, Strˆmsn‰sbruk, 7.59, 13) Olof Pedersen, Fj‰rÂs, 8.20, 14) Vincent Williamsson, Osby, 8.29, 15) Ashrith Gajjala, Elmhults Sport Club, 8.49, 16) Lovure Ahlsen, -, 9.31, 17) Akshaya Elemaran, Elmhults Sport Club, 9.53, 18) Theo Bayley, -, 10.09, 19) Vincent Sˆrbergs, -, 10.58, 20) Victor Bell, -, 11.23, 21) Olle Dahlqvist, OppegÂrd IL, 11.36, 22) Mario Ahlsen, -, 11.55, 23) Algot Lans, Br‰nnhult, 12.38, 24) Elias Jonsson, Hallaryd IF, 12.53,

F 8 - 1300 m

1) Esther Sheehan, Ljungby, 6.29, 2) Therese Bengtsson, Hallaryd IF, 6.51, 3) Juni Navgren, Allerum, 7.33, 4) Elemina Fagrell, Kimmelsbygds Ryttarfˆrening, 7.35, 5) Felicia Petersson, Strˆmsn‰sbruk, 8.02, 6) Ida Pawelek, Hallaryd, 8.16, 7) Pradyumna Sathishkumar, Elmhults Sport Club, 8.21, 8) Molly Johansson, Elmhults Sport Club, 8.36, 9) Amanda Lundb‰ck, Hallaryd, 8.40, 10) Lova Sandstrˆm, Delary, 8.59, 11) Thilly Bayley, -, 9.09, 12) Majken Johansson, -, 9.15, 13) Elina Jonsson, Hallaryd IF, 9.26, 14) Lily Magnusson, Osby, 9.27, 15) Tilia Persson, -, 10.21,