Återvunnet och enkla råvaror på Nobelfesten

Foto: Anders Wiklund/TT

Svensk höst till huvudrätt och äpplen till efterrätt. Enkla råvaror dominerade menyn på en Nobelfest där kronprinsessan Victoria väckte uppmärksamhet med en klänning hon återvunnit ur drottningens garderob.

När kungligheter och hedersgäster i procession tågade in i Blå hallen i Stockholms stadshus stod de runt 1 340 gästerna upp för att hedra årets Nobelpristagare.

Första punkten på menyn: lättbakad röding med kräftbuljong i krondillslökar, lättrökt forellrom, krispig potatis och krasseskum. Huvudrätten bestod av bakad rotselleri med kantarellkräm och svampsmör, kålrot med lagerbladskräm och långbakad högrev, oxmärgcrust, rökt kalvsky samt potatis- och purjolöksterrin.

– Den består av grönsaker i år. Inte helt vegetarisk – vi har tillsatt kött i rätten – men inte som huvudråvara, sade kocken Tom Sjöstedt när TT intervjuade honom om menyn.

Smakerna var dova – svenskt höst – enligt TT:s utsända, som utsåg oxmärgscrusten till vinnare i den komplexa huvudrätten. Förrätten var enligt samma källa överraskande mild och, med ett fågelbo av potatis på toppen, en smula svåräten.

Desserten har för femte året i rad komponerats av konditorn Daniel Roos och består av äppelharmoni med karamelliserade Fridaäpplen från Österlen, äppelsorbet, vaniljkräm, kolasås och havresmulor.

Mod var temat för underhållningen vid den fyra timmar långa middagen. För kvällens så kallade divertissement stod den svenska artisten Anna von Hausswolff. Hon skrev kvällens tre nummer tillsammans med den prisade kompositören Mikael Karlsson.

TT:s utsända kallar von Hausswolffs framträdande för "otroligt starkt och suggestivt".

Såväl kronprinsessan Victoria som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke satsade i år på återvunnet mode.

Kronprinsessan bar en Nina Ricci-klänning i grått, grönt och rosa med en stor rosett baktill, en kreation som drottningen har burit tidigare.

"Ett smart val och det visar än en gång att Victoria är ett föredöme när det kommer till miljötänk", enligt Aftonbladets modejournalist Nina Campioni.

Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia hade varsin Nobelprisvinnare i fysik vid bordet. Drottningen satt med fysikpristagaren Gérard Mourou på sin högra sida medan kungen hade fysikpristagaren Donna Strickland som bordsdam.

Banketten avslutades med pristagarnas tal. Punkten blev något mindre omfattande i år eftersom inget litteraturpris delas ut.

Endast en pristagare från varje kategori talar under banketten, Donna Strickland var en av dem.

– Cyndi Laupers "Girls just want to have fun" var en hit när jag gjorde min upptäckt, men hon sade att de måste vänta tills efter jobbet. Jag ville ha kul på jobbet, sade hon i sitt tal, där hon hyllade de kvinnor som fått priset före henne, men även årets två andra pristagare, Gérard Mourou och den 96-årige Arthur Ashkin.

Efter banketten fortsatte festen med dans i gyllene salen till tonerna av orkestern Laszlo Royale.