Oscar till svenske kompositören Ludwig Göransson.

En person till sjukhus efter singelolycka i Ljungby kommun.

Kronoberg

Strax efter klockan 03.30 kom larm om en singelolycka med personbil på väg 124 i höjd med Agunnaryd.

Räddningstjänst och polis skickades till olycksplatsen i Ljungby kommun. Bilen har troligen krockat med ett vildsvin, enligt SOS Alarms händelseinformation som uppger att en person fördes till sjukhus med ambulans.

Vägen stängdes av och Trafikverket satte prognosen för när den kunde öppnas igen till klockan 04.30.

Sverige/USA

Kompositören Ludwig Göransson fick gå hem med en Oscar. Svensken vann för filmmusiken till "Black Panther" och på scen under galan tackade han sin familj.

– Jag vill också dela det med min mamma och pappa och syster. Och min fru Serena, jag älskar dig så mycket.

"Green book" vann något överraskande pris för bästa film. Däremot blev det ingen Oscar för Göran Lundström.

"We will rock you", "We are the champions". Queens gamla rocklåtar var inte bara publikfriande, när Queen förstärkta med Adam Lambert satte i gång årets Oscarsgala kunde stjärnorna antagligen även känna igen sig när de klappade i takt och sjöng med i texterna.

Men kanske var det musiken från "Black Panther" som skulle ha inlett galan, det var de tonerna som prisades som årets bästa av Oscarsakademin. Svenske Ludwig Göransson fick därmed sin första Oscar. (TT)

Efter larm om explosion utomhus hittades en totalkvaddad bil i Kristianstad på söndagskvällen. Larmet kom klockan 21.34.

– Det är någon bil på Industrigatan som är totalkvaddad och framrutan ligger mitt på gatan, men om det skett en olycka eller något annat vet jag inte i nuläget. Vi är på plats, sade Fredrik Bratt, polisens presstalesperson strax efter klockan 22.

Polisen har inte fått några rapporter om skadade personer.

Även räddningstjänst skickades till platsen som har spärrats av. Polisen har misstankar om att det kan vara någon form av explosion som ligger bakom skadorna på bilen.

– Vad som har orsakat det vet vi inte, men vi tror att det har varit en explosion, säger Fredrik Bratt senare.

På natten till måndagen arbetade bombskyddet och kriminaltekniker på platsen.

Världen

Ett barn har omkommit och två har livshotande skador efter att ha kommit i kontakt med något strömförande i en tågtunnel i centrala Oslo, rapporterar norska medier.

De tre är i tidiga tonårsåldern, rapporterar NRK.

Polisen larmades till tunneln, som ligger i hamnområdet i Oslo, vid halv fem-tiden på söndagseftermiddagen. De tre ungdomarna ska av okänd anledning ha befunnit sig vid ett sidospår i tunneln som tåg använder för att vända.

– De har alla blivit exponerade för ström. De har kommit i kontakt med en strömförande källa inne i tunneln, säger Vidar Pedersen vid Oslopolisen till NRK.

En presstalesperson vid det norska järnvägsbolaget Bane Nor säger att platsen i fråga är en högspänningsanläggning med spänningar på 15 000 volt. (TT)

Dödssiffran fortsätter att stiga bland dem som druckit illegal sprit i nordöstra Indien. Ytterligare 58 personer har avlidit, vilket innebär att det totala antalet döda skrivs till minst 156.

Tio personer som har kopplingar till spriten har gripits av indisk polis. Prover av spriten är skickade för analys, men det antas att den innehåller metanol som även i relativt små mängder kan leda till blindhet eller till och med döden.

Tidigare i helgen har indiska myndigheter rapporterat att omkring 200 personer vårdas på sjukhus efter att ha druckit spriten. För flera av dem har tillståndet beskrivits som kritiskt.

De drabbade, varav många är kvinnor, arbetar på teplantager och ska ha druckit spriten efter att de fått sin veckolön utbetald. Enligt lokala myndigheter insjuknade alla nästan omedelbart efter att de druckit alkoholen.

Det är inte ovanligt att fattiga i Indien dör till följd av illegalt framställd alkohol. Massförgiftningen i delstaten Assam kommer mindre än två veckor efter att runt 100 personer dog av farligt giftig alkohol i delstaterna Uttar Pradesh och Uttarakhand i norra Indien. (TT)