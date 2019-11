Räddningschef: Vi kan inte stoppa bränderna

Foto: Rob Maccoll/AAP/AP/TT

Brandläget i delstaterna Queensland och New South Wales beskrivs av Australiens premiärminister Scott Morrison som "otroligt farligt".

– Jag har varit här i tolv år och aldrig varit med om en sådan här katastrofvarning, säger svenske Karl Froh.

Röken når ända till Nya Zeeland och Nya Kaledonien.

Tiotals terrängbränder rasar bortom kontroll. Brandkårens kartor över New South Wales och Queensland på nätet visar tätt, tätt med eldsymboler längs kusterna, bland annat nära gränsen mellan de två staterna.

Längre söderut, runt femmiljonersstaden Sydney, är bränderna färre men lika farliga. Terrängen är snustorr, och myndigheterna varnar för att när vinden tar fart kan glöd färdas långt och snabbt – så att lågorna till och med skulle kunna flamma upp inne i Sydney.

I mindre orter har redan någon skola slukats av lågorna, och i New South Wales är över 500 skolor stängda som en försiktighetsåtgärd.

– I går kväll vid 22-tiden fick vi besked att sonens förskola är stängd i dag. Nu väntar vi på besked om dotterns skola, säger Karl Froh, som är från Hjo men bor med fru och barn i Sydneystadsdelen Roseville.

Fick evakueras

Och några av de skolor som öppnade på tisdagen fick sedan under dagen, när brandläget snabbt skiftade, evakueras.

Efter tolv år i Australien är Karl Froh i viss mån van vid att södra halvklotets sommar är brandsäsong. Men i år är det inte som vanligt.

– Jag har aldrig varit med om sådan här katastrofvarning, nödläge utlyst i hela delstaten.

Han räknar upp flera orsaker.

– Först det kom inget vatten över vintern, så det är väldigt torrt. De har inte gjort någon svedjebränning i år, plus jag tycker det är lite tidigt för första skogsbranden, de tre sakerna spelar in att det känns annorlunda.

November motsvarar norra halvklotets maj, så den varma säsongen har knappt börjat. Och redan varnar räddningstjänstens chef Shane Fitzsimmons enligt australiska medier att situationen är så extrem att "om en brand börjar och får fäste, så kommer vi inte att kunna stoppa den".

"Börjar förbereda mig"

I förra veckan omkom tre personer och hundratals hus i New South Wales förstördes. För en del samhällen i delstatens norra delar varnar myndigheterna att det är för sent att evakuera – alla flyktvägar är för farliga. Om lågorna når exempelvis Emmaville i norra New South Wales råds invånarna att söka säkerhet på sjukhuset i staden, enligt mediebolaget ABC:s liverapportering.

Så dramatiskt är det inte i Sydney. Men många har ändå en beredskap.

– Jag börjar kolla om det är bensin i tanken, att vi har vatten, börjar förbereda mig lite, säger Karl Froh.

Rök har tidigare siktats runt Nya Zeeland, tre timmars flygresa österut. Och nu aviserar väderorganet Niwa att nya rökmassor i veckan når både Nya Zeeland, Nya Kaledonien och Vanuatu.