Inga tåg från Alvesta går genom Hässleholm just nu. Ersättningsbussar sätts in i begränsad omfattning.

Det är just nu stopp i all tågtrafik genom Hässleholm, vilket påverkar tågtrafiken från Alvesta, och även trafiken mellan Markaryd och Hässleholm och Hässleholm mot Kristianstad och Karlskrona. Orsaken är ett fel i ett ställverk i Hässleholm. Ersättningsbussar kommer att sättas in, men i begränsad omfattning.