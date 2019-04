Efter 48 år – nu blir Tim svensk

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Kärleken tog honom till Sverige. Men det var brexit som gjorde honom till svensk.

Tim Crosfield ska strax fylla 82, han har bott i Sverige sedan 1971 och är fortfarande aktiv inom översättning och språkgranskning.

– Jag har aldrig behövt söka jobb, så jag antar att det är ett ganska gott betyg på att jag skött mig, säger han.

Till Sverige kom han tack vare sin första fru. Under småbarnsåren blev det turer "hem" till England ett par gånger per år. Och med två syskon kvar har han fortfarande återkommande kontakt med Storbritannien.

– Jag längtar hem nästan hela tiden. Men hemmet jag lämnade är England för 40 år sedan, med Beatles och sånt.

Splittrat samhälle

Dagens England är något annat, även om delar av brexit-lägren har anspelat kraftigt på att återgå till det som Tim Crossfield anser vara ett nostalgiskt skimmer över det förflutna. Den utdragna och infekterade processen med att lämna EU har inte direkt hjälpt landets internationella anseende, enligt honom.

– Jag skäms för det brittiska parlamentet, usch, det där får du citera lite mjukare, jag har inte det fullaste förtroendet för det brittiska parlamentet just nu, säger han.

Hans analys är att brexit splittrat det brittiska samhället på områden som tidigare togs för självklara. Tydliga motsatta poler i vardagen, och uppenbara normer har suddats ut.

– Se på mig, jag är gammal konservativ men jag är remain. Det går inte längre att säga "du är höger eller vänster därför är du det här och det här".

Dubbelt medborgarskap

Frustrationen över de utdragna brexit-förhandlingarna och en växande oro för hur vardagslivet skulle bli om han som britt kom "hem" till Sverige efter brexit, gjorde att Tim Crosfield till slut ansökte om svenskt medborgarskap. Hans ansökan speglar en tydlig trend om britternas ökade benägenhet att ansöka om svenskt medborgarskap – något som gör sig synligt även i Migrationsverkets siffror.

Antalet inkomna medborgarskapsärenden från brittiska medborgare har skjutit i höjden hos myndigheten den senaste tiden. Under de fyra första månaderna på 2019 kom det in 1 563 ärenden till Migrationsverket, nästan lika många som inkom under hela 2016 och en märkbar ökning från 2018.

– Jag har inte haft något behov av att söka svenskt medborgarskap. Så kommer brexit... Först tänkte jag att det blir illojalt, men med dubbelt medborgarskap... De flesta av mina engelska vänner har sökt svenskt medborgarskap – och kommer att få det, säger Tim Crossfield.

Om Sverige har han enbart gott att säga, även den svenska sjukvården "som blir så kritiserad" och myndigheterna som är "kunniga, insatta och engagerade i vårt idiotiska problem". Men svensk? Nej, det ser han sig inte som ännu.

– Nu ramlar engelsmännen över varandra för att få svenskt medborgarskap. Jag är ingen svensk. Men jag har svenskt medborgarskap. Jag undrar om jag är britt fortfarande? Eller sitter jag någonstans mitt emellan, i Nordsjön och ser mig omkring?