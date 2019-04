Mabel lever redan drömmen

Fakta

Mabel McVey föddes 1996 i Spanien, växte upp i Sverige och är nu bosatt i London.

Hon är dotter till sångaren och låtskrivaren Neneh Cherry, och Massive Attacks producent Cameron McVey.

Mabel slog igenom under 2017 med singeln "Finders keepers" och har sedan dess släppt flera hitlåtar, till exempel "Ring, ring" och "Don't call me up".

2018 nominerades hon till årets nykomling på Grammisgalan.