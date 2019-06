Nu flanerar familjer i Bagdads Gröna zon

Fakta

I dagens Irak, i det som då kallades Mesopotamien vid floderna Eufrat och Tigris, anses mänsklighetens första civilisation ha vuxit fram för 5 000 år sedan.

I modern tid har Irak härjats av konflikter, först under diktatorn Saddam Hussein och sedan genom invasioner och inbördeskrig. Saddam störtades 2003 genom en USA-ledd invasion. Därefter följde en våldsam konflikt mellan främst sunni- och shiamuslimska grupper i landet. Terrorrörelsen IS hade under några år kontroll över delar av Irak men är nu är besegrad.

Drygt 38 miljoner människor bor i Irak, varav 6 miljoner i huvudstaden Bagdad. Landet har världens femte största oljetillgångar samt gott om mineraler och bördig mark.

Landet är en republik och premiärminister Adil Abd al-Mahdi är regeringschef.

Islam är officiell religion. Till skillnad från stora delar av det övriga Mellanöstern är majoriteten i Irak dock shiamuslimer.

Källa: Landguiden/UI