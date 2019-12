Par åtalas efter grovt rån i Tranås

Foto: Mikael Fritzon/TT

En man och en kvinna i 40- respektive 50-årsåldern åtalas för grovt rån, övergrepp i rättssak, bedrägeri, rattfylleri och narkotikabrott utanför Tranås för en dryg månad sedan.

Paret bröt sig in hos en man och har under tortyrliknande former tvingat honom att överlämna värdesaker som mobiltelefon, tv, bankkort och bensinkort samt swisha över flera tusen kronor till den anklagade mannens konto. Paret har sparkat, slagit och skurit mannen med kniv. De har även tvingat offret att skriva ner koden till bensinkortet i sitt eget blod och dödshotat honom om han kontaktade polisen.

Med hjälp av bensinkortet har paret köpt bensin, tobak och ett bilbatteri till ett värde av flera tusen kronor. De anklagade greps den 7 november men förnekar brott.