Briljant Messi gjorde hattrick

Foto: Miguel Morenatti/AP/TT

Barcelona är på god väg mot ännu en mästartitel i den spanska herrfotbollen. På söndagen drygade laget ut ledningen i La Liga efter 4–1 borta mot Real Betis. Som så ofta förr var det argentinaren Lionel Messi som låg bakom det mesta.

Messi gjorde tre mål i matchen och två av dem höll yppersta världsklass: 1–0-målet i 18:e minuten, när Messi placerade in en frispark i det bortre krysset och 4–1-målet med fem minuter kvar av matchen, när argentinaren från kanten av straffområdet chippade in bollen i mål via ribban.

Med tio omgångar kvar leder Barcelona ligan tio poäng före Atlético Madrid. Skytteligan toppas i överlägsen stil av Messi, som har gjort 29 mål på 28 matcher.