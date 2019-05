Med ögon känsliga för grönt – fotografen som vill inspirera

Foto: Per Ohlsson

Var ska en naturfotograf bo om inte nära naturen, eller helst mitt i?

Redan för 30 år sedan fastnade Annechien Ellens för Skandinavien. Då låg fokus på Norge. Men när hon och maken hittade en röd stuga med bondgård i Bökås 2012 så föll paret pladask och sista pusselbiten på plats.

Foto: Per Ohlsson

Det är tiden mellan snödroppar och svenska kor i en lada norr om Vrångebo på vägen mot Linneryd. För tillfället är det hembygdens ädellövskog som dominerar på väggarna i Annechien Ellens ateljé.

– Det är fantastiskt att bo här ute. En verklig kontrast mot Holland, som jag kommer ifrån och där jag är uppväxt. Det är ju, vad ska jag säga... mer kompakt och trångbott där. Här har jag sällskap av en uggla alldeles intill huset och här kan man se en räv vandra över tomten.

Klart att det är rena paradiset för en naturfotograf. Här finns väggpaneler på aluminium och plexiglas och naturkort, och så en liten kaféhörna där Annechien lockar med dagens soppa och hemlagad äppelkaka. Men framför allt präglas SkogDesign av hennes egna foton i generösa färger. Mycket grönt, mycket skog, mycket svenskt på ett småländskt vis.

Hon berättar:

– Jag byter tema varannan månad. I mars och april var det snödroppar och anemoner som motiv, just nu är det lövskogen här i Bökås och i juli och augusti ställer jag ut nya bilder på svenska kor.

Men hur hamnade du här?

– Jag har varit mycket i Skandinavien och blev tidigt förtjust i Norge med fjordarna och den dramatiska naturen, men eftersom min man har tre barn hemma i Nederländerna så kändes det bättre att leta i Sydsverige. Vi sökte hos fastighetsmäklare under ett år ungefär. Sedan for vi runt under en semestervecka och tittade nog på ett 30-tal hus innan vi hamnade här. Klimatet är bra och platsen, mitt i ett naturreservat, passar mig perfekt.

Vad inspirerar dig?

– Den magiska realism som kom fram mellan världskrigen i Holland. Det är det korta svaret. Riktningen symboliseras av en målare som Carel Willink.

Foto: Per Ohlsson

Har du något projekt på gång för tillfället?

– Jag fotograferar människor i skogen. Det är en plan jag har... en idé och jag fångar folk med olika bakgrund i ursvensk skog. Jag vill utvecklas och sanningen är att du utbildas hela livet. Men jag tar uppdrag också. Ibland gör jag reklamjobb åt företag, och tidigare arbetade jag vid sidan om som kommunikatör, men just det är svårt med språket.

Ja, hur går det med svenskan?

– När jag flyttade hit permanent 2015 gick jag på SFI i ett par månader innan jag startade mitt företag. Men jag märkte snart att jag behöver lära mig mer och började läsa svenska på grundskolenivå på Wasaskolan nu i januari.

Hur ser sommaren ut?

– Det kommer ju mest folk då, men jag har öppet torsdag till söndag hela året, och är jag hemma så går det bra att titta in när som. Egentligen är hösten bästa säsongen för skapande och för att vandra runt i naturen med kameran och jag gillar vintern och skymningen också. Och äppelblomningen uppe i Ellenäs är fantastisk.

Annechien Ellens har absorberats av den svenska naturen. Kvinnan som traskar runt bland träden och fångar den blå-gula skogens gröna nyanser.

– Jag är realist helt enkelt, inte spirituell eller andlig, och jag strävar efter att göra något med mina foton – typ väggpaneler och vykort och jag associerar mer och mer till den monumentala konsten i mitt bildspråk. Ja, jag ser hela tiden kompositioner, även när jag är ute och kör bil. Jag är konstnär och designer och vill inspirera folk som kommer hit, inte nödvändigtvis att köpa mina bilder, utan att få med sig en positiv känsla.