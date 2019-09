Åsnen: Motor havererade på sjön - tre personer i sjönöd

Båtens motor gick sönder när passagerarna befann sig ute på Åsnen. Blåsten gjorde att de inte kunde ro in till land.

Foto: Arkivbild

I båten satt tre stycken personer som inte kunde ta sig in till land. Trots att båten var utrustad med åror kunde de inte ro in till land på grund av den starka blåsten. Båten drev därför ut på sjön. Räddningstjänsten Östra Kronoberg fick rycka ut på söndagskvällen för att hjälpa passagerarna in till land. De kopplande en tamp till båten och bogserade in dem till land.

– Allt har gått bra, ingen har kommit till skada och ingen har hamnat i sjön. Möjligtvis är de lite frusna om näsan då det blåser rätt så mycket, säger Per Pettersson, räddningschef på Räddningstjänsten Östra Kronoberg.

Han ger också båtpassagerarna beröm för att de larmande om hjälp i god tid.

– Det hade varit betydligt värre att hitta dem när det hade blivit mörkt, säger han.

Tidigare under söndagen kunde Smålandsposten rapportera om yterligare tre personer som befann sig i samma situation i sjön Salen, Alvesta kommun.