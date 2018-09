Rockstjärna kollapsade på scenen

Amerikanska rockbandet The Rascals gitarrist Gene Cornish kollapsade på scenen mitt under en konsert i Montana under fredagskvällen.

Stjärnan fick återupplivas flera gånger innan han fördes till sjukhus, uppger News 4.

På lördagskvällen hälsade 74-åriga Cornish manager att han troligen kommer återhämta sig helt men att det ännu är okänt varför stjärnan kollapsade.

Rockgruppen The Rascals bildades i New Jersey och slog igenom i mitten av 1960-talet och är kända för låtar som "Groovinâ??", "Good lovinâ??" och "People got to be free". Han valdes in tillsammans med bandet i Rock 'n' Roll Hall of Fame 1997.