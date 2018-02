Trumps advokat betalade porrfilmsstjärna

USA:s president Donald Trumps advokat Michael Cohen säger att han betalade 130 000 dollar - motsvarande drygt en miljon kronor - av sina egna pengar till en tidigare porrfilmsstjärna, rapporterar The New York Times.

The Wall Street Journal har tidigare rapporterat att betalningen gjordes i oktober 2016, strax före presidentvalet, för att tysta henne så att hon inte skulle berätta om ett sexuellt möte med Trump. Då förnekade Cohen uppgifterna.

I ett uttalande till The New York Times säger Cohen nu att varken Trumps kampanjorganisation eller Trump själv visste om betalningen till Stephanie Clifford, även känd under namnet Stormy Daniels. Cohen hävdar att betalningen var laglig, men säger inget om varför den gjordes, enligt tidningen.