Händer i veckan

Lägg in ert event på www.kronoberg.guide. Längst ner på sidan finns en ruta som heter ”skicka in evenemang”. Klicka där och följ instruktionerna. Ditt evenemang kommer då inte bara att publiceras här, utan också på webben. Tipsen måste läggas in senast torsdag kl 15 för att komma med i fredagstidningen.