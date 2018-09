IT-avbrott: Stoppade operationer och stängda mottagningar på länets sjukhus

Foto: Filip Sjöfors

Kronobergs sjukvårdsledning har ställt in dagens planerade operationer och stängt alla mottagningar efter ett stort IT-haveri.

– Den akuta sjukvården kommer att upprätthållas som vanligt, säger Stefan Ahlrik, regionens presstalesperson.

Exakt var felet finns är ännu inte klarlagt men det påverkar all åtkomst till material som finns i regionens interna system.

– Det gäller allt, våra journaler, våra lokalbokningar, våra bilbeställningar. Allt som finns på ett intranät, säger Stefan Ahlrik.

Därför tog sjukvårdsledningen beslutet att ställa in dagens planerade operationer och all mottagningsverksamhet på sjukhuset i Växjö och Ljungby med hänsyn till patientsäkerheten. Även länets vårdcentraler påverkas under dagen.

– Det är självklart eftersom de som använder sig av regionens intranät inte heller kommer åt journalsystemet Cambio Cosmic.

Dock finns ett reservnätverk som gör att de akuta verksamheterna fortfarande kan drivas men det är enligt Stefan Ahlrik inte dimensionerat för hela regionens vård.

