Växjö: Man utsattes för rånförsök

Foto: Johan Nilsson/Sydöstran

Under kvällen utsattes en man i 30-års åldern för ett rånförsök vid Oxtorget i Växjö. Två personer gav sig på mannen och försökte råna honom. Polisen kunde sedan gripa två personer, även dem i 30-års åldern, misstänkta för brottet.

– Två personer ger sig på målsägande och försöker råna honom, säger Viktor Jensen, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö.

Enligt Viktor Jensen skadades målsägande, dock inte allvarligt. Var på kroppen personen skadades vill Viktor Jensen inte gå in på.

– Vi ska höra fler personer om detta, säger han.

Under fredagskvällen utsattes även en annan person för ett rån på PG Vejdes väg vid Linnéuniversitetet i Växjö. Tre personer tog gods och slog målsäganden. En 16-årig pojke anhölls under lördagen men sattes sedan på fri fot. Polisen kan inte se någon koppling mellan det rånet och rånförsöket som ägde rum under måndagskvällen.