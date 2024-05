– Lokalerna har totalrenoverats och i februari i år flyttade IT-företaget Griffel in på våning ett och två. Under 2025 flyttar ODD Kommunikation in i sina lokaler på våning tre. Den lediga lokalen på våning tre med tillhörande takterrass finns kvar för uthyrning så den som vill sitta i unika lokaler med en spännande historia har fortfarande chansen. Hyresgästen har även möjlighet att påverka både planlösningen och materialval, säger Therese Jacobsson, kommersiell uthyrare på Emilshus.