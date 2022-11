United börjar flyga till Stockholm igen

Nyheter. Ett av världens största flygbolag, amerikanska United Airlines, tar upp trafiken mellan New York och Arlanda nästa sommar. Linjen, som trafikerades under sommarhalvåret, lades ned i samband med pandemins utbrott men nu bedömer bolaget efterfrågan så stor att de startar rutten igen under nästa sommar.