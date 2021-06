Tarantino – numera bästsäljande författare

Kultur. Quentin Tarantino är inte bara en hyllad filmregissör – han kan numera även titulera sig som bästsäljande författare. "Once upon a time in Hollywood: a novel", som är baserad på hans senaste film, släpptes i tisdags och blev samma dag den bäst säljande boken på Amazon, skriver Deadline.