Märklig kritik från Lärarförbundet

Lärarförbundet hade en debattartikel i Smålandsposten den 13 februari som uttryckte negativ kritik mot hur Tingsryds kommun fördelar budgetmedel och menar att man infört besparingar på senare år. Detta är helt felaktiga påståenden.

Den gemensamma budgeten som Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna la fram och fick igenom, var den budget som satsade mest resurser på skolan av alla presenterade budgetar för 2020.

Att påstå att politiken lägger fram budgetar som inte täcker volymökningar och kostnadsökningar är också helt felaktigt. Årets budget är på 289 735 miljoner kronor och elevantalet i grundskolan är just nu 1 263 barn. Detta kan jämföras med förra årets budget som var 279 357 miljoner men färre barn, 1 212.

Elevantalet har ökat och likaså budgeten som ökats med 10 miljoner på ett år. Både inom skola och förskola har vi under flera år tillbaka haft samma riktlinjer hur många barn det ska vara per personal och detta följs noga upp. På skolan är tendensen tydlig att vi till och med har färre elever per personal än för något år sedan.

Vi ställer oss mycket undrande hur ni kan konstatera att resurserna har minskat avsevärt i kommande årsbudget. Detta arbete har nämligen inte ens startat. Budgetarbetet för 2021 inleds i av politiken i april och beslutas normalt i kommunfullmäktige i juni.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att Lärarförbundet i Tingsryd väljer att varna föräldrar till barn i förskolan och skolan, samtidigt som Tingsryds kommun i Lärarförbundets egen undersökning, blivit utsedd till Kronobergs bästa skolkommun 2019.

Kanske vore det något att lyfta upp från Lärarförbundets sida i stället för att använda sig av centralt formulerad kritisk insändare som inte har någon verklighetsförankring i Tingsryds kommun.

Vi förtroendevalda i bildningsnämnden och tjänstepersoner på bildningsförvaltningen tar gärna en diskussion med Lärarförbundet angående förskolan och skolan i Tingsryd kommun.

Marie Fransson (M), Gunilla Gustafsson (S), Anette Weidenmark (KD)